Emergência pediátrica do Clínicas passa a atender apenas síndromes respiratórias

A partir desta segunda-feira (25), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre atenderá somente casos de síndromes respiratórias na emergência pediátrica. A medida faz parte da organização da rede de saúde do município para qualificar e adequar o atendimento da população no período de pandemia do novo coronavírus. O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, destaca que a medida visa à preservação dos locais para pacientes que não podem ser atendidos em outros hospitais da cidade.

Segundo o secretário, ação similar já havia sido tomada, no mês de março, com relação aos hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor. "A indicação da Secretaria Municipal de Saúde é de que as crianças que não apresentem sintomas compatíveis com síndromes gripais procurem preferencialmente atendimento nas unidades de saúde, unidades de turno estendido, pronto atendimento e, em casos graves, os demais hospitais da Capital."