Governo informa chegada de voo da China com 7,5 milhões máscaras

O Ministério da Infraestrutura informou a chegada ao Brasil na madrugada deste domingo (24) do nono voo da Latam, fretado pelo governo, com carga de 7,5 milhões de máscaras destinadas aos estados para enfrentamento da Covid-19. Desde o dia 6 de maio , o País já recebeu 48,2 milhões de máscaras - equivalente a 260 toneladas - de um total de 240 milhões de unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde, de acordo com comunicado divulgado neste domingo.