Toffoli é afastado após internação com suspeita de Covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foi hospitalizado no sábado (23) para drenagem de um pequeno abscesso. A informação é do secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias Freitas, que, em nota, afirmou que a cirurgia transcorreu bem, mas que o ministro "apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus". Por essa razão, Toffoli permaneceu internado para monitorar o quadro.