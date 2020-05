Vacinação contra gripe em Porto Alegre terá oito drive-thrus na quarta-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a gripe terão oito drive-thrus à disposição na quarta-feira (27) a partir das 9h, em Porto Alegre. Crianças de seis meses a menores de seis anos continuarão sendo imunizadas apenas nas unidades de saúde. Veja a lista completa dos locais em que estarão instalados os pontos de vacinação temporários abaixo.

A crianças serão vacinadas nos postos de saúde para manter o acompanhamento do calendário e atualização das vacinas de rotina. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, as unidades estão preparadas para receber esse público, que exige mais atenção e doses diferenciadas conforme a faixa etária.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é oferecer mais uma opção de acesso ao imunobiológico. Por ser inativada, a vacina não oferece risco e evita óbitos e internações. A reação comum é dor local por até 24 horas, e a proteção começa em 15 dias.

Confira a listagem oficial com todos os locais de vacinação aqui Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso a importância da proteção da vacina. Para evitar aglomerações, a prefeitura conta este ano com mais de 150 locais disponíveis até 5 de junho, entre farmácias parceiras e unidades de saúde.Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso a importância da proteção da vacina.

Em dois meses de campanha, iniciada em 23 de março, foram aplicadas 557.877 doses nos grupos prioritários, 78% da meta geral de 715 mil pessoas. O maior contingente está entre os idosos, que somam 262.147 mil doses, seguidos de trabalhadores de saúde, com 98.938. Crianças de seis meses a menores de seis anos somam 24.906 doses, sendo que a meta é vacinar 81,3 mil. Ao longo da semana, a chamada também é para professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos.

Veja onde estarão instalados os drive-thrus de vacinação contra a gripe na Capital:

Quarta-feira, 27/5, a partir das 9h

Atenção: crianças serão atendidas apenas nas unidades de saúde