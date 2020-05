Campanha do Agasalho de Porto Alegre terá drive-thru para coleta no bairro Auxiliadora

Dando sequência à Campanha do Agasalho 2020 da prefeitura de Porto Alegre, um drive-thru solidário para coleta de roupas será realizado neste sábado (23), em uma parceria entre a primeira-dama do município, tainá Vidal, o programa POA Solidária, e a empresária Laura Bier. Os donativos serão recebidos das 11h às 17h, na rua Silva Jardim, 140, bairro Auxiliadora.

O endereço sediará o futuro empreendimento Vila Roubadinhas POA, projeto tocado por Laura, e para a ação contará com a presença de costureiras do projeto Moda Alegre, que produzirão máscaras de proteção para venda no local. O evento será realizado mesmo com chuva.

Com o lema 'Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém', a campanha da prefeitura incentiva a doação de roupas, calçados e brinquedos. Neste ano, a mobilização começou mais cedo para os donativos chegarem aos beneficiados antes do inverno. Em razão da pandemia da Covid-19, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. A necessidade maior é de peças limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Além deste sábado, 23, o espaço no bairro Auxilidora estará aberto dia 31, integrando a programação do Iom Mitzvah, da Federação Israelita, e nos dias 6 e 13 de junho, sempre das 11h às 17h. “Na gestão pública, as parcerias são fundamentais, e, neste momento tão delicado que estamos vivendo, recebemos com muita alegria essa ação, que vai mobilizar a comunidade de Porto Alegre de forma consciente e afetiva. Mantendo todos os cuidados necessários e recomendados pelos órgãos de saúde, teremos um dia muito especial e de muita arrecadação para a Campanha do Agasalho”, destaca Tainá.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, a prefeitura garantirá a segurança dos voluntários na ação, com cumprimento de todos os cuidados sanitários para evitar a propagação do coronavírus. A ação solidária, realizada pela prefeitura, com apoio da Vila Roubadinhas POA, tem patrocínio da Tri Legal. As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. Além disso, a 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drive-thrus.

A Campanha do Agasalho 2020 beneficiará 142 organizações cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Dia do Idoso (CDI) e Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), povos indígenas e quilombolas.