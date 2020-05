Sobreviventes da Covid-19 podem ter de insuficiência renal a perdas cognitivas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após quase seis meses desde o primeiro caso em Wuhan, na China, e mais de 5 milhões de seres humanos afetados, a Covid-19 continua a desafiar médicos e especialistas.

Vista no início como uma pneumonia, a doença, sabe-se hoje, tem efeitos em vários órgãos do corpo, não apenas no pulmão.

Isso ocorre porque a via de entrada do vírus nas células, os receptores conhecidos como enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2), está presente em diversos sistemas do corpo, não apenas o respiratório. Intestino, rins e vasos sanguíneos também possuem ECA2 em suas células.

Segundo a National Kidney Foundation, instituição de pesquisa e apoio a doentes renais dos Estados Unidos, entre 3% e 9% dos pacientes de Covid-19 desenvolvem insuficiência renal aguda e, em alguns casos, necessitam de diálise.

Já foram publicados também alguns casos de inflamação no tecido cerebral, chamada de encefalite.

Arritmias, miocardites -inflamação do miocárdio- e comprometimentos semelhantes a pequenos infartos são alguns dos sintomas relatados em pacientes internados com Covid-19.