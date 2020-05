Covid-19 bate doenças cardíacas e é a principal causa de morte no Brasil

Quem subestimou a gravidade da pandemia do novo coronavírus viu o Brasil registrar a morte de 1.179 brasileiros em razão da Covid-19 na terça-feira e se tornar a principal causa de morte no País. O conjunto de todas as doenças cardiovasculares - como infartos e AVCs -, historicamente o maior motivo de óbitos no Brasil, tiraram 980 vidas por dia em 2018, ano do último dado oficial disponível.

Com o número de terça-feira, também ficaram para trás as mortes diárias por câncer (624) e aquelas por causas externas, como acidentes e violência (424). Os números também se referem a 2018, e são os mais recentes no DataSUS, plataforma do Ministério da Saúde.

EUA, Reino Unido e França também registraram mais de mil mortes por coronavírus por dia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os EUA levaram 70 dias desde o primeiro caso confirmado para atingir a marca, o Reino Unido, 68 dias, a França, 69, e o Brasil, 83 dias.

No dia em que o Brasil ultrapassou a marca de mil mortes em 24h, em decorrência da Covid-19, o Ministério da Saúde escalou para sua tradicional entrevista coletiva no Palácio do Planalto profissionais para falar apenas sobre uma campanha de doação de leite materno e de um serviço de teleatendimento psicológico e psiquiátrico para profissionais da saúde que atuam no combate ao coronavírus.

A pandemia de Covid-19 caminha a passos largos para entrar no ranking de maiores epidemias não só no mundo, mas também no Brasil, onde já acumula mais de 18 mil mortes.

Talvez a maior e mais difícil de mensurar seja a mortandade por varíola e outras doenças trazidas pelos europeus ao continente americano. Estima-se que 90% da população nativa tenha morrido - isso, no Brasil, pode significar algo na ordem de 9 milhões de vidas. A varíola continuou assustando a população, com surtos que chegaram até o começo do século XX. Só no Rio de Janeiro, em 1904, morreram 3,5 mil pessoas. A doença, desfigurante e letal em cerca de 30% dos casos, foi considerada erradicada no país em 1977.

Uma outra doença transmitida pelas vias aéreas e que devastou o Brasil e o mundo foi a gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1, logo após a Primeira Guerra Mundial. No mundo, o total de mortos pode superar os 50 milhões; no país, calcula-se que 35 mil morreram.

Pandemia tem efeito intrincado na saúde dos brasileiros