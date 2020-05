Chuva volta ao Rio Grande do Sul com grandes volumes e risco de temporal

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os gaúchos podem se preparar para uma mudança brusca de tempo a partir desta quinta-feira (21). A chuva retorna ao Rio Grande do Sul com grandes volumes e risco de temporal. O mau tempo segue pelo menos até sábado.

Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama atenção para chuvas de intensidade moderada a forte, trovoadas e rajadas de vento de até 80km/h em áreas do Oeste e do Sul gaúcho nesta quinta. Porto Alegre também tem previsão de chuva, que pode contar com trovoadas isoladas. A temperatura não oscila muito na Capital, ficando entre e 18°C e 25°.

Segundo a Metsul Meteorologia, os volumes esperados são muito altos em diversas regiões. Os acumulados serão superiores à média histórica de maio inteiro em muitas cidades. A expectativa é que a quantidade possa amenizar os efeitos da grave estiagem que atinge o Rio Grande do Sul.

No domingo, quando o tempo começa a limpar na maior parte das regiões, a melhora vem com declínio das temperaturas. As temperaturas ficam entre 7°C e 21°C.