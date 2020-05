Com 1.179 mortes, Brasil tem pior dia na pandemia

A terça-feira marcou o pior dia da pandemia do novo coronavírus no Brasil até agora. Conforme o Ministério da Saúde, foram 1.179 novas mortes registradas nas 24h entre a segunda e a terça-feira. O total de vítimas fatais já chega a 17.971.

Com uma mortalidade de 8,6 pessoas a cada 100 mil habitantes e letalidade de 6,6%, a doença segue em escalada no País. Foram 17.408 novos casos confirmados em 24 horas. O total de contaminados é de 271.628.

O Rio Grande do Sul registrou ontem nove novas mortes em razão do novo coronavírus. Assim, o total de vítimas fatais no Estado é de 160. Foram notificados 51 casos entre a segunda-feira e a terça-feira. Outros três registros que já haviam sido computados foram excluídos após revisão. Já são 3.798 pessoas com contágio confirmado pelo vírus no território gaúcho.

As novas mortes no Estado foram registradas em Canoas (mulher, 72 anos, e homem, 75 anos), Caxias do Sul (homem, 74 anos), Gravataí (mulher, 68 anos), Ibirapuitã (mulher, 39 anos), Montenegro (mulher, 76 anos), Passo Fundo (homem, 63 anos), Porto Alegre (homem, 57 anos) e Sapucaia do Sul (homem, 68 anos).

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), são 2.369 pessoas recuperadas da doença no Estado (62,4% do total de infectados). Além disso, outras 1.269 (33,4%) seguem em tratamento ou recuperação.