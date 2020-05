Covid-19: Brasil registra 250 mil casos e chega a 16,7 mil mortes

A atualização dos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil divulgada ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o País ultrapassou a marca de 250 mil casos da doença. Conforme a pasta, já são ao menos 254.220 pessoas infectadas. O número de óbitos causados pela Covid-19 chegou a 16.792, com a adição de 674 novas mortes nesta segunda-feira.

O ministério ainda aponta que outras 2.277 mortes em razão de causas respiratórias seguem em investigação. A letalidade da doença no País é de 6,6%.

Com os novos registros, o Brasil ultrapassou o Reino Unido em número total de casos confirmados e se tornou o 3º país no mundo com mais ocorrências acumuladas da doença, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Até 19h30min desta segunda-feira, o Reino Unido somava 247.706 casos. No final de semana, o Brasil já tinha ultrapassado a Itália e a Espanha nesse ranking.

De acordo com o levantamento, o Brasil também é o 6º na lista de países com mais mortes pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas de Estados Unidos (89.874), Reino Unido (34.876), Itália (32.007), Espanha (28.111) e França (27.709).

São Paulo segue como o estado mais afetado pela pandemia, registrando 63.066 casos e 4.823 mortes. Na sequência, vem o Rio de Janeiro (26.665 casos e 2.852 mortes) e o Ceará (26.363 casos e 1.748 óbitos).

No Rio Grande do Sul, o número de casos confirmados foi para 3.750. Já são 151 vítimas fatais da Covid-19 no Estado. A doença está presente em 225 municípios gaúchos. Com 24 mortes cada, Porto Alegre e Passo Fundo são as cidades mais afetadas. A letalidade da pandemia entre os gaúchos é de 4%.