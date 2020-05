Com novos registros, RS chega a 144 óbitos e se aproxima dos 4 mil casos de Covid-19

Seis novos óbitos por Covid-19 foram registrados no Rio Grande do Sul neste domingo (17), segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com a atualização, realizada no final da tarde, o Estado passa a contabilizar um total de 144 mortes. Até o presente momento, são 3.948 casos da doença já confirmados em 224 municípios gaúchos e 2.175 pacientes curados (58,2% dos casos).

Todas as mortes ocorridas no Estado neste domingo foram de mulheres, a maioria idosas e residentes em cidades do Interior. De Lajeado, Venâncio Aires e Canoas eram pacientes com 90 anos; a vítima de Passo Fundo tinha 89 anos e a de Trindade do Sul tinha 70 anos. A vítima de Santa Maria tinha 36 anos.

Passo Fundo registra o maior número de mortes por coronavírus, com 22 óbitos, seguida por Porto Alegre, com 21.

Segundo informou a SES, houve ainda neste domingo a exclusão de outros 13 casos que haviam sido divulgados como positivos na última sexta-feira (15), por conta de equívocos no preenchimento das fichas por parte dos municípios ou duplicidade de informações.

Os novos casos de coronavírus confirmados neste domingo são de pacientes dos seguintes municípios:

Alvorada – 1

Canoas – 2

Cruzeiro do Sul – 1

Guaíba – 1

Guaporé – 1

Marcelino Ramos – 1

Porto Alegre – 5

Santa Maria – 1

Santo Ângelo – 1