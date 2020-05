Superintendente da Federação das Santas Casas, Jairo Tessari morre aos 68 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Faleceu na manhã deste domingo, em Porto Alegre, o superintendente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Jairo Tessari, 68 anos. O velório será realizado no cemitério João XXIII em Porto Alegre, nesta segunda-feira (18), das 10 às 14h, na Capela 2.

Segundo a entidade, Tessari dedicou 30 anos da sua atuação profissional à Federação, desde a sua estruturação inicial como entidade de classe, lutando pela causa dos hospitais filantrópicos do Estado e pela universalidade do acesso à saúde através do SUS.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e toda equipe de trabalho, expressamos mais uma vez nosso grande pesar e agradecemos sua dedicação e trabalho prestados à saúde do nosso Estado", informa nota da Federação.

O diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Julio Matos, destaca que Tessari era um líder que detinha integral confiança, exemplar articulador do segmento e grande capacidade de geração de resultado em prol dos hospitais. "É uma perda imensa, especialmente neste momento em que o futuro é incerto para todos e precisamos muito de pessoas com o perfil profissional, humanismo e carisma do nosso estimado Jairo", lamenta Matos.