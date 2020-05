Brasil tem 844 novos óbitos por Covid-19; total beira os 14 mil

O Brasil teve mais um dia de números ruins em relação à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Conforme atualização do Ministério da Saúde, foram registradas 844 novas mortes entre a quarta e a quinta-feira. O total de vítimas fatais no País já chega a 13.993. Também foram confirmados 13.944 casos no período, elevando o total de pessoas infectadas para 202.918.

Com 4.315 óbitos, São Paulo continua sendo o estado mais afetado, seguido pelo Rio de Janeiro, que já conta 2.247 vidas perdidas. A letalidade da doença no País é de 6,8%. O Ministério da Saúde aponta que 109.446 pessoas que contraíram o vírus estão em acompanhamento, enquanto 79.479 já se recuperaram. Há ainda outros 2 mil óbitos em investigação para a causa.

O Rio Grande do Sul, por sua vez, registrou 104 novos casos confirmados da doença. Assim, o total de pessoas infectadas já chega 3.101. Seis novas mortes ocorreram nas 24 horas entre a quarta e a quinta-feira. Com isso, chegam a 126 as vítimas fatais da Covid-19 no Estado.

Os novos óbitos foram registrados nas cidades de Bento Gonçalves (homem, 82 anos), Lajeado (mulher, 83 anos), Passo Fundo (homem, 51 anos), Saldanha Marinho (homem, 51 anos), Santa Maria (mulher, 60 anos) e Santana do Livramento (mulher, 71 anos).

A letalidade da doença no Estado é de 4,1%. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), 1.813 gaúchos já se recuperaram da infecção, totalizando 58,4% do total de pessoas que contraíram o novo coronavírus. A pandemia já atinge 208 municípios no Rio Grande do Sul.