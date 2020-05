Porto Alegre terá dois drive-thrus para vacina da gripe nesta quinta-feira

A prefeitura de Porto Alegre disponibilizará dois drive-thrus para vacinação da comunidade contra a gripe, nesta quinta-feira (14). A partir das 9h as estruturas estarão disponíveis para atender aos grupos prioritários da campanha de imunização, com exceção das crianças, que devem comparecer às unidades de saúde da cidade para manter o acompanhamento do calendário e atualização das vacinas de rotina.

Os drive-thrus estarão funcionando na avenida Protásio Alves, 6220 (Sesc Protásio Alves), e na Praça Comendador Souza Gomes, em frente à Unidade de Saúde Tristeza. Para evitar aglomerações, a prefeitura conta ainda com a parceria de 40 farmácias e de mais de 100 unidades de saúde, que disponibilizarão a vacina até o dia 5 de junho para o público-alvo que ainda não se imunizou.

Registros do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, mantido pelo Ministério da Saúde, indicam que até as 17h de terça-feira (12) foram vacinadas 455.839 pessoas contra a Influenza (gripe) desde o início da campanha nacional, em 23 de março, na Capital. O maior contingente está entre os idosos, que somam 245.190 doses, seguidos de trabalhadores da saúde, com 90.372. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos somam 6.273 doses.

Ao longo da semana, o chamamento também será estendido às gestantes, mães que tiveram bebês há menos de 45 dias e pessoas com deficiência. Na próxima segunda-feira (18) inicia a segunda etapa da última fase da vacinação, com o atendimento de pessoas entre 55 e 59 anos e professores das redes pública e privada.

A vacina da gripe não protege contra a Covid-19, mas evita complicações causadas pelos vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a problemas clínicos e internações hospitalares.

Grupo prioritário para a vacinação: