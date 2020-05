Trensurb adota adesivagem no piso das bilheterias para delimitar formação de filas

Para adequar os serviços às normas de enfrentamento à Covid-19, o Trensurb passou a adotar marcações para as filas em suas bilheterias. Desde terça-feira (12) foram colocados adesivos nos pisos, indicando os locais de espera destinados a cada usuário, com respeito à distância mínima. Segundo a empresa, foram registrados 48,9 mil embarques nos trens somente na terça-feira, uma queda de 17,4% em relação ao dia anterior.

Para cumprir com os protocolos do distanciamento controlado estabelecidos pelo governo do Estado, a Trensurb passou a orientar as filas junto às bilheterias com adesivos amarelos para marcação dos locais de espera de cada usuário. Os adesivos foram aplicados em todas as 22 estações em operação.

O transporte de passageiros da terça-feira (48.883 pessoas) sofreu uma redução de 69% em relação à média de usuários transportados por dia útil na primeira quinzena de março (157.636) e de 17,4% em comparação ao número de embarques na segunda-feira (11), quando 59.204 utilizaram o serviço. Segundo a empres, essa foi a maior redução proporcional na demanda em dois dias úteis consecutivos. Antes, a queda mais significativa (50,6%) no número de passageiros transportados havia sido registrada entre os dias 20 e 23 de março, quando utilizaram o serviço, respectivamente, 70.836 e 34.967 pessoas.