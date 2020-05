Mau tempo adia drive thru da Campanha do Agasalho de Porto Alegre

Em função do mau tempo, foi cancelado o segundo drive thru para arrecadar doações para a Campanha do Agasalho que seria realizado nesta quarta-feira (13), das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. A iniciativa ocorrerá todas as quartas-feiras, no mesmo local, até 1º de julho.

O resultado da primeira edição ultrapassou as expectativas. “Ficamos muito felizes. Além da solidariedade, as pessoas entenderam e atenderam nosso pedido de doar roupas limpas e organizadas. Reforçamos a necessidade de peças infantis e agradecemos imensamente as doações desta tarde de sexta”, diz a primeira-dama Tainá Vidal.

As doações da primeira edição lotaram cinco caçambas de camionetes e foram encaminhadas para a sala de quarentena onde ficarão por 14 dias e, após, serão triadas e contadas detalhadamente.

Campanha do Agasalho 2020

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a campanha deste ano precisou ser reinventada em função do cenário atual, que exige isolamento e cuidados.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), além de albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Dia do Idoso (CDI) e Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFACOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives thrus.

Pontos de coleta:

Paço Municipal - Centro

Central de Triagem - Múcio Teixeira, 33 - Menino Deus Múcio Teixeira, 33 - Menino Deus

EstaFácil Estacionamentos

rua Dona Laura , 320 - Moinhos de Vento

rua Comendador Caminha, 42 - Moinhos de Vento

Instituto de Cardiologia – avenida Princesa Isabel, 395 - Santana avenida Princesa Isabel, 395 - Santana

Rede Panvel

avenida Borges de Medeiros,589 e 595 - Centro Histórico

avenida Wenceslau Escobar, 2857- Lj 04 - Cristal

avenida Edgar Pires de Castro, 1395 - Aberta dos Morros

avenida Cavalhada, 2351 - Cavalhada

rua Vinte e Quatro de Outubro, 742 - Moinhos de Vento

rua Zeca Neto, 38 - Cristo Redentor

rua Valparaíso, 698 - Jardim Botânico

rua Coronel Bordini,12- Auxiliadora

rua Silveiro, 1810 - Menino Deus

Shopping Bela Vista – avenida Nilópolis, 543 - loja 5 - Petrópolis

Viva Open Mall - avenida Nilo Peçanha, 3200 - loja 48 - Chácara das Pedras

Rede Asun de Supermercados

avenida Cavalhada 2985 - Cavalhada

avenida Plínio Brasil Milano, 1609 - Higienópolis

avenida Francisco Trein, 687 - Cristo Redentor

avenida Bento Gonçalves, 68 - Azenha

estrada João Antônio da Silveira,1134 - Nova Restinga

rua Jacinto Osório, 126 - Santana

rua da República, 500- Cidade Baixa

rua Bernardino Silveira Amorim,1134 - Rubem Berta

Mercado Público Municipal - Largo Glênio Peres - Centro Histórico Largo Glênio Peres - Centro Histórico

Defensoria Pública do Estado - Rua Sete de Setembro, 666 - Centro Histórico Rua Sete de Setembro, 666 - Centro Histórico

Lojas Quero Quero

avenida Alberto Bins, 358 - Centro Histórico

avenida da Azenha, 941 - Azenha

avenida Assis Brasil, 5411 - Sarandi

avenida Protásio Alves, 5525 - Petrópolis

avenida Edgar Pires de Castro, 1813 – Hípica

Academia Scorpyon

avenida Adda Mascarenhas de Moraes, 297 - Jardim Itú Sabará

Palácio da Polícia - avenida João Pessoa, 2050 - Azenha avenida João Pessoa, 2050 - Azenha

Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - avenida Ipiranga, 1803 - Azenha avenida Ipiranga, 1803 - Azenha

Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) - rua Freitas de Castro, 701- Azenha rua Freitas de Castro, 701- Azenha

Supermercado Lang - rua Prof. Carvalho de Freitas, 857- Teresópolis rua Prof. Carvalho de Freitas, 857- Teresópolis

Supermercado SuperTrês

avenida Teresópolis, 33980 - Teresópolis

avenida Teresópolis, 3742 - Nonoai

avenida Prof. Oscar Pereira, 4125 - Cascata

EmagreSee - avenida Ijuí, 366 - Petrópolis avenida Ijuí, 366 - Petrópolis

Mini Mercado e Açougue Zagonel - rua Conselheiro Xavier da Costa, 3134 - Ipanema rua Conselheiro Xavier da Costa, 3134 - Ipanema

Depiler - rua Vicente da Fontoura, 2651 - Rio Branco rua Vicente da Fontoura, 2651 - Rio Branco

Plenne Odontologia - avenida Eduardo Prado, 1954 Sala 210 - Shopping Jardim Verde avenida Eduardo Prado, 1954 Sala 210 - Shopping Jardim Verde

Rede SIM de Postos de Gasolina

SIM Ecoposto - avenida Ipiranga,999 - Azenha

SIM Ipiranga - avenida Ipiranga, 4610 - Jardim Botânico

SIM Fiergs - avenida Assis Brasil, 9216 - Sarandi

SIM Souza Reis - rua Souza Reis, 443 - São João

SIM Ceará - avenida Ceará, 391- São João

SIM Sertório - avenida Sertório, 2501 - Santa Maria Goretti