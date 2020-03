Coronavírus: Rio de Janeiro tem o primeiro caso de transmissão local

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã desta quinta-feira (12) o primeiro caso de transmissão local de coronavírus no estado.

O paciente é um homem de 72 anos da capital fluminense. Sua mulher, de 68 anos, também teve resultado positivo no teste para o vírus, e ambos estão isolados em casa. O casal não viajou ao exterior recentemente.

Com este caso, o estado passa ao nível um do Plano de Contingência elaborado pela secretaria, acionado com a transmissão local.



Serão disponibilizados 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas em hospitais espalhados pelas diversas regiões, incluindo unidades municipais e federais, além da rede estadual.