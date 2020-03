Coronavírus: Rio Grande do Sul tem 112 casos em investigação

O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta segunda-feira (9) o quadro do novo coronavírus no Brasil. O País continua com 25 confirmações da doença, mas o número de casos suspeitos passou para 930. No Rio Grande do Sul, são 112 pacientes em investigação.

São Paulo conta com 322 casos suspeitos, seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (122), Rio Grande do Sul (112) e Bahia (46). Até o momento, há 101 países no mundo com registros do novo coronavírus. São cerca de 100 mil casos no total, dos quais 80,8 mil estão na China. A letalidade total é de 3,4%.

O caso mais grave no País é o do Distrito Federal, onde a paciente infectada após uma viagem para a Itália está internada no Hospital Regional da Asa Norte. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, ela teve uma melhora do quadro respiratório, mas o estado ainda é grave, com síndrome respiratória aguda.

O Ministério da Saúde também anunciou que irá realizar testes para o novo coronavírus em todas pessoas que forem internadas com quadro de gripe grave. Também passarão a ser realizados testes em pacientes que apresentarem resultado negativo para gripe comum ou outros tipos de vírus no País em unidades de atendimento básico. A novidade é que os testes serão feitos independentemente de haver histórico de viagem internacional, como era feito anteriormente.