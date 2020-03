Max von Sydow, ator de 'O Sétimo Selo' e 'O Exorcista', morre aos 90 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Morreu na França, neste domingo (8), o ator franco-sueco Max von Sydow, 90, conhecido principalmente por papéis em filmes do diretor Ingmar Bergman.

A morte de Syodw foi comunicada nesta segunda-feira (9) por sua esposa, Catherine Brelet, em mensagem divulgada por sua agente. "É com o coração partido e com infinita tristeza que anunciamos a partida de Max von Sydow em 8 de março de 2020", diz o comunicado.

Foi a parceria com o sueco Ingmar Bergman que alçou Sydow à fama. Entre os filmes mais importantes da dupla estão O Sétimo Selo (1957), em que o personagem interpretado pelo ator joga uma partida de xadrez contra a Morte, além de Morangos Silvestres (1957), Através de Um Espelho (1961) e A Hora do Amor (1971).

Sydow também fez carreira em Hollywood - participou do conhecido e bem-sucedido filme de terror O Exorcista (1973), de William Friedkin. O ator ainda pôde trabalhar com importante diretores norte-americanos, como David Lynch (Duna, 1984), Woody Allen (Hannah e suas irmãs, 1986), Steven Spielberg (Minority Report - A Nova Lei, 2002) e Martin Scorsese (Ilha do Medo, 2009).

O último filme de grande repercussão em que apareceu foi Star Wars: O Despertar da Força, dirigido por J. J. Abrams e lançado em 2015. Além disso, em outro papel de ressonância popular, interpretou o Corvo de Três Olhos em alguns episódios da série televisiva Game of Thrones.

O franco-sueco foi indicado duas vezes ao Oscar - por seus papeis em Pelle, o Conquistador (1987) e Tão Forte e Tão Perto (2011), neste como ator coadjuvante -, mas nunca levou o prêmio.