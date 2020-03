Sem-terra acampam no Incra em Porto Alegre para cobrar desapropriações

Atualizada às 10h16min de 09/03/2020

A semana começou com protesto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Porto Alegre. Cerca de 700 agricultores de diversos pontos do Estado estão na ação para cobrar a retomada das desapropriações de áreas. Segundo o MST, desde 2016 não teriam sido feitos assentamentos.

VÍDEO: Confira o acampamento do MST e MPA no Incra

Um pouco antes das 7h, os integrantes do MST começaram a entrar na área do órgão, que fica na avenida Loureiro da Silva, próximo ao Centro da Capital. Em nota, os dois movimentos denunciam "o fim de programas tem prejudicado o desenvolvimento produtivo e econômico dos assentamentos". Os manifestantes não têm prazo para deixar o local.

“O que temos hoje é um desmonte total da Reforma Agrária. O governo abandonou as famílias acampadas e os assentamentos, que sofrem pela falta de infraestrutura e investimento. Queremos políticas que deem suporte à nossa produção de alimentos e que também viabilizem a permanência no campo, com trabalho, renda, educação”, ressalta Ildo Pereira, da direção nacional do MST.

Os grupos pedem ainda a retomada da assistência técnica, a manutenção do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e medidas do governo federal que amenizem os prejuízos da estiagem.

Integrantes do MST entregaram a pauta de reivindicações a serem recebidos pelo chefe de gabinete do Incra, Cláudio Moreira, e a superintendente substituta, Raquel May Chula. Segundo o movimento, os representantes do órgão teriam se comprometido a repassar ao superintendente regional, Tarso Teixeira, e à superintendência em Brasília.