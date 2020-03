Pucrs aborda questão do Hospital São Lucas em comunicado aos estudantes

Fernanda Crancio

No meio da tarde desta sexta-feira(6), estudantes e residentes de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) receberam o primeiro comunicado oficial da universidade sobre a questão que envolve a possibilidade de fechamento da unidade materno-infantil do Hospital São Lucas. Por meio de um e-mail enviado pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada, a a Pucrs declara que gostaria de ter se manifestado de outra maneira ou em outro momento, mas informa que busca esclarecer o que chamou de "uma série de informações desencontradas que começa a circular e gerar dúvidas e desconfortos".