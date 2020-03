Seduc lança plataforma para monitorar violência nas escolas gaúchas

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) lançou, nesta quinta-feira (5), por meio do programa Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipave+), uma plataforma de monitoramento on-line de casos de violência em escolas estaduais. A apresentação da estrutura do projeto aconteceu no auditório do Ministério Público Estadual, em Porto Alegre.

Estruturada com base no formulário do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), a plataforma além de monitorar questões envolvendo a violência escolar, fornecerá dados ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). A ideia é que se possa ter um banco de dados com informações que tenham validade metodológica para outras secretarias estaduais e municipais.

O secretário de Educação, Faisal Karam, classificou a plataforma como uma iniciativa essencial para o Estado. "O projeto é fundamental, porque visa buscar de forma correta e concreta a realidade de cada aluno, de cada criança, de cada situação. A partir disso, se cria um banco de dados para as tomadas de decisões também”.

Além de questões referentes à violência escolar, a iniciativa prevê que conste na plataforma dados referentes à violência interpessoal ou autoprovocada, muitas vezes não percebidas pelas pessoas que convivem com a criança ou o adolescente. A intenção é que, através do preenchimento de um formulário Sinan/Cipave+, tanto a pasta da segurança quanto a da saúde possam trocar informações referentes aos alunos.

Conforme a coordenadora do Cipave+, delegada Patrícia Sanchotene Pacheco, todas as escolas, públicas ou privadas, interessadas em aderir ao sistema, poderão solicitar participação. No entanto, a prioridade, neste momento, serão as 80 escolas estaduais de 18 municípios gaúchos que fazem parte do programa RS Seguro. “Essa plataforma busca melhorar e qualificar as bases de dados e ações de intervenção”, afirmou. Entre as ações preventivas para estas escolas, Patrícia prevê, junto à pasta da segurança, o desenvolvimento de projetos como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, Papo Responsa, Galera do Bem, Bombeiros na Escola e Círculo de Construção de Paz.