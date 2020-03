Prefeitura divulga plano de prevenção contra coronavírus em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), o plano de prevenção contra o coronavírus. Realizada no Salão Nobre, a cerimônia teve a presença do prefeito Nelson Marchezan Jr., acompanhado de autoridades na área como a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, e o secretário municipal de saúde da Capital, Pablo Stürmer.

Em cerca de uma hora, foi traçado um panorama do Covid-19, mostrando como tem sido o monitoramento da doença em Porto Alegre. Dentre as medidas adicionais que a prefeitura implementará, estão a contratação temporária de profissionais da saúde, a ampliação da capacidade de unidades de saúde, prontos atendimentos, farmácias e do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e a maior divulgação de informações nos portais de transparência do órgão. Essas ações farão parte da Operação Inverno, ação que a prefeitura costuma promover a fim de prevenir a população na entrada do inverno.

Junto com Marchezan, o secretário Stürmer reiterou que a pessoa que apresentar sintomas do novo coronavírus "deve se apresentar à unidade de saúde mais próxima", permanecendo longe do hospital devido ao possível contágio de outros pacientes. Stürmer, assim como o Ministério da Saúde, reforçou que o uso de máscaras evita a contaminação apenas para quem já tem a doença, mas não previne quem não está infectado.