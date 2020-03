Brasil confirma o terceiro caso de coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou ontem o terceiro caso de coronavírus (Covid-19) no Brasil. Todos os três são no estado de São Paulo. O País ainda investiga 530 casos suspeitos. Os dois primeiros pacientes que tiveram a confirmação da doença estão em isolamento domiciliar. Ainda não há mais informações sobre o terceiro paciente. No Rio Grande do Sul, são 98 ocorrências suspeitas.

O novo caso trata-se de um homem colombiano de 46 anos, que vive em São Paulo e esteve em viagem por Espanha, Itália, Áustria e Alemanha. "Ele está clinicamente bem. Já foi levantado em qual voo estava, e as pessoas próximas a ele já foram notificadas e serão monitoradas", explicou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Um outro caso em investigação, também de São Paulo, já tem resultado positivo em teste realizado por um laboratório privado e aguarda contraprova do Instituto Adolfo Lutz. Trata-se de uma mulher jovem que viajou para Portugal e Itália.

Entre os casos em investigação, 135 são em São Paulo, 98 no Rio Grande do Sul e 82 em Minas Gerais. Na terça-feira, o ministério decidiu incluir os EUA na lista de países cujo histórico recente de viagens por pacientes deve ser observado pela rede de saúde para definir casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Até então, eram considerados apenas os pacientes com febre e outros sintomas respiratórios - como tosse e dificuldade para respirar - e histórico de viagens a 16 países onde havia mais de cinco casos de transmissão local. O intervalo para esse histórico é de até 14 dias antes do início dos sintomas.

A mudança ocorre após análise de que há transmissão local do vírus em algumas regiões dos EUA, como a Califórnia. Com isso, o total de países monitorados chega a 29 - China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Singapura, Austrália, Malásia, Vietnã, Itália, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Suíça, Noruega, Países Baixos, Croácia, Grécia, Finlândia, Dinamarca, San Marino, Tailândia, Indonésia, Irã, Emirados Árabes Unidos, EUA e Canadá. Filipinas e Camboja não têm casos confirmados, mas estão na região afetada e por isso também entram na lista.

Enquanto isso, cientistas chineses do Instituto para Estudos Avançados de Hangzhou, da Universidade Westlake de Hangzhou e da Universidade de Pequim, descobriram como o novo coronavírus entra no organismo. Publicada em caráter extraordinário na Science, o avanço é crucial para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e novos testes de diagnóstico.

Segundo o novo estudo, o vírus se liga a uma proteína presente na membrana celular. Ao determinar a proteína que serve de porta de entrada para a doença, os cientistas oferecem um importante alvo para a ação de novas drogas.