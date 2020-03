Marinha resgata filipino que levou choque de 400 volts em navio no Litoral gaúcho

Um tripulante de um navio petroleiro foi resgatado em Tramandaí, no litoral gaúcho, após sofrer um choque de 440 volts na noite dessa terça-feira (3). A Marinha do Brasil socorreu o homem de 47 anos na madrugada desta quarta-feira (4). A vítima do acidente é um filipino de 47 anos, que estava a bordo do navio petroleiro Anfa.

A embarcação, originária do Rio de Janeiro, tinha como destino a praia de Tramandaí. Segundo o comandante da Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí, o capitão de corveta Darcy da Cunha Dalbon, os tripulantes solicitaram socorro para o Salvamar, ligado ao Comando do 5º Distrito Naval em Rio Grande, por volta das 20h.

"O navio estava mais próximo de Laguna, em Santa Catarina, mas era noite, e o destino final seria Tramandaí. Decidimos coordenar o resgate", explica o comandante. Dalbon explica que o navio foi direcionado à monobóia da Transpetro, no Litoral Norte, onde o homem foi transferido da embarcação para uma maca e, em seguida, para uma lancha.

"No terminal marítimo, uma ambulância do Samu estava à espera do homem, que não falava e nem se movimentava, mas tinha as funções vitais e conseguia mexer os olhos", disse o capitão. A vítima foi transferida para o Hospital Tramandaí, onde recebeu atendimento. A Marinha desconhece a causa do choque.

O navio petroleiro é oriundo das Ilhas Marshall. Os 23 tripulantes que compõem a embarcação são estrangeiros - entre filipinos, russos e croatas.