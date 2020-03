'Não relaxaremos. Tá dado o recado', diz Leite, para crime organizado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

megaoperação nesta terça-feira (3) Depois de completada aque transferiu do Rio Grande do Sul 18 presos líderes de facções criminosas, o governador Eduardo Leite foi claro sobre a conduta na área da segurança pública: "Nós não relaxaremos. Está dado o recado".

VÍDEO: Confira as declarações do governador

O aviso foi dirigido a criminosos que queiram agir de dentro dos presídios, de onde saíram os presos transferidos na Operação Império da Lei. "Aquele que enfrentar a lei, mesmo de dentro de presídios, vai sofrer as consequências".

ligadas a órgãos do Estado e outras corporações Segundo Leite, que dirigiu a coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre a ação que mobilizou mais de 1,3 mil agentes, as inteligências, incluindo a esfera federal e Ministério Público, vão continuar as atividades sobre presos que não foram removidos e outros que podem vir a agir.

"Aqueles que quiserem praticar crimes no Rio Grande do Sul não terão tolerância por parte do Estado", arrematou o governador.

Na coletiva, o vice-governador e titular da SSP, Ranolfo Vieira Júnior, disse que haverá reforço de policiamento e outras medidas "mais ostensivas" nas ruas de Porto Alegre e outras cidades para coibir eventuais reações das facções que tiverem integrantes deslocados.