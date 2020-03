Forte chuva causa 13 mortes na Baixada Santista

Atualizada às 15h

mau tempo gerou deslizamentos e inundações A forte chuva que atingiu a Baixada Santista nesta terça-feira (3) causou a morte de 13 pessoas. Onos municípios de Guarujá, São Vicente e Santos, todos no litoral sul de São Paulo.

De acordo com a atualização do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo feita às 13h55min, o número de pessoas desaparecidas diminuiu para 45. Até às 12h40min, 46 vítimas não haviam sido encontradas. Na região, 31 viaturas e 113 profissionais trabalham no socorro às vítimas. Segundo a Defesa Civil paulista, todas as equipes estão nas ruas auxiliando os moradores afetados.

Nas últimas 12 horas choveu 282 mm em Guarujá; 218 mm em Santos; 170 mm em Praia Grande; 169 mm em São Vicente; 160 mm em Mongaguá; 132 mm em Cubatão; e 110 mm em Bertioga. A previsão é de que ainda ocorra chuva moderada a forte em todo o litoral paulista ao longo desta terça-feira. A formação de uma área de baixa pressão e a circulação de ventos em altos níveis da atmosfera favorecem o mau tempo na Baixada Santista.

*Com agências