Presos já deixaram Rio Grande do Sul em aeronaves para outros estados

Patrícia Comunello

O vice-governador e secretário da Segurança Publica, Ranolfo Vieira Júnior, disse que as 10h desta terça-feira (3) os 18 presos líderes de facções deixaram o Rio Grande do Sul. Os criminosos foram embarcados na Base Aérea de Canoas. A previsão era até as 12h. Ranolfo comentou que o desfecho foi ainda mais cedo.