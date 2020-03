Diretor da WRI Brasil vê lógica em cobrar por aspectos negativos do trânsito

O professor Luis Antonio Lindau, Ph.D em transportes, vê pontos positivos e negativos no pacote do transporte coletivo e mobilidade urbana do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Ele é diretor da World Resources Institute (WRI) Brasil, que auxilia a Capital gaúcha na aplicação do método "Os Sete Passos para Construir um Plano de Mobilidade", publicação da ONG junto ao Ministério das Cidades, no planejamento de Porto Alegre. Lindau acredita que o caminho para um transporte sustentável é cobrar das externalidades negativas, isto é, os aspectos que pioram o trânsito. Mais: para ele, a prefeitura precisa ir além. Cobrar por carros estacionados durante o dia todo em via públicas e substituir a proposta de pedágios para carros emplacados fora de Porto Alegre por um imposto em áreas congestionadas. De qualquer jeito, vê como positivo o debate gerado pelos projetos e acredita que o planejamento de mobilidade deve priorizar outros meios de transporte que não somente o carro.

Jornal do Comércio – Como o senhor e a WRI Brasil veem o pacote de medidas de Porto Alegre?

Luis Antônio Lindau - O congestionamento afeta bastante o PIB. Alguns colocam que afeta até 5% do PIB brasileiro. Isso é uma externalidade negativa do transporte e todas as externalidades negativas devem ser pagas. Faz todo sentido trazer alternativas que busquem reduzir congestionamentos, como cobrar do usuário. Há várias formas de fazer isso particularmente do automóvel, que é o grande agente do congestionamento. O automóvel utiliza um espaço público, que é de uso de todos da cidade, mas ele se apropriou praticamente inteiramente desse espaço público. A cobrança pode se dar de várias formas, e a prefeitura fez o seu pacote. Mas existem outros instrumentos que a prefeitura não colocou. Talvez o mais simples deles é a cobrança de estacionamento na via pública. O que a gente tem hoje em Porto Alegre é a zona azul. Mas já que é tudo azul e vermelho, não tem a zona vermelha. Que seria o estacionamento de longa permanência. Estacionamento de longa permanência não é cobrado. Isso significa que boa parte das ruas de Porto Alegre estão tomadas por veículos estacionados o dia inteiro. No mundo, nas cidades que têm uma mobilidade interessante, todas elas cobram uso do espaço viário. Principalmente nas zonas de maior centralidade. A outra questão que se fala é a dos aplicativos, incluídos na cobrança, que é uma prática internacional. Embora o app substitua algumas viagens por carro, ele também atrai muitas viagens do transporte coletivo, como as mais curtas. Ele tira uma viagem do transporte coletivo que, de certa forma, está subsidiando usuários que fazem o deslocamento longo, que é o subsídio cruzado. No final das contas, é mais gente usando automóveis na cidade. Outro aspecto é que os aplicativos fazem embarque e desembarque de passageiros, interferindo no curso regular na via. Ou seja, contribuem para o congestionamento. Por isso, faz sentido cobrar, pois os apps também causam uma externalidade negativa.

JC – Algum outro instrumento que a prefeitura acabou deixando de fora do pacote?

Lindau – Poderia ser mais sofisticado do que cobrar só um percentual, que é a proposta mais tradicional. Tem o que se chama de taxação do congestionamento, que alguns chamam de pedágio urbano, que não é bom nome. Pedágio se cobra em uma concessão para pagar a manutenção. Já a taxação do congestionamento é cobrar pelo uso da via nos momentos de maior tráfego, para que as pessoas evitem circular nesses momentos. Isso é diferente de cobrar de veículos de fora da cidade, o que é relativamente fácil em Porto Alegre porque tem alguns pontos de entrada, basta monitorá-los. A taxação do congestionamento exigiria um sistema mais sofisticado, de câmeras espalhadas em várias avenidas.

JC – O prefeito trata o pacote como a única saída para o transporte coletivo de Porto Alegre. Ela não é, então?

Lindau – Tem que separar os dois discursos. Primeiro, é justo cobrar as externalidades geradas pelo automóvel? Entendemos que sim e é economicamente razoável. O que fazer com os recursos é outra coisa. Tem cidades que não cobram para aplicar no transporte coletivo, mas por cobrar. A ideia de Porto Alegre é usar para reduzir o valor da passagem fo ônibus.

JC – Criar um pedágio não afasta as pessoas da Capital tornando medida ineficaz?

Lindau – O que eu estava falando é cobrar pelo congestionamento e não de quem entra. Cobra-se um pouco e tem retorno alto. Não estarei mais preso pelo congestionamento. Paga pouco pelo que ganha no tempo. Por isso, taxar o congestionamento faz sentido, o dia vai ter mais horas, vamos melhorar o PIB da cidade.

JC – Os congestionamentos diminuíram nas cidades que cobraram por ele?

Lindau – Sim. Pega o caso de Cingapura, por exemplo. Tem pedágio dinâmico, e vão acertando o valor de acordo com os níveis de congestionamento. Se não tivesse isso, a cidade não andaria.

JC – Considera então que seria mais inteligente cobrar nos congestionamentos, e não nas entradas da cidade?

Lindau – É o que as cidades fazem. A lógica econômica é cobrar as externalidades negativas. Pela lógica, se cobra isso.

JC – Como as pessoas podem perceber o ganho de pagar pelo congestionamento?

Lindau – Tempo é dinheiro. Na medida em que pagam pelo congestionamento, as pessoas ganham tempo. O que adianta ficar uma ou duas horas por dia em engarrafamento? Cidades que entendem a questão econômica veem que não podem ter uma rede congestionada. É como uma rede de água que não entrega água, isso não serve.

JC – As pessoas não somente deixam de usar o transporte coletivo porque ele caro, mas também por causa da qualidade do serviço. Como resolver?

Lindau – Um dos grandes problemas do transporte coletivo é que ele também fica preso no congestionamento. As faixas exclusivas (azuis) que estão sendo implantadas buscam livrar o ônibus do trânsito parado. Precisa ter muito mais na cidade. Também é necessário rever o uso do espaço público. Por que tanto carro estacionado ocupando via? Vamos tirar esses carros estacionados, vamos liberar as vias e melhorar o fluxo. Precisamos ter um transporte coletivo de qualidade, e boa parte da qualidade passa por cumprir horários e ter uma boa velocidade operacional. Isso tem a ver com congestionamento.

JC – A população reclama da malha viária: vai cobrar por algo que é precário?

Lindau – Tem que fazer um investimento de manutenção nas vias. Por outro lado, também tem que cuidar um pouco a questão da velocidade, porque precisamos manter uma velocidade condizente com o que se pode circular na cidade. Tem sim que olhar para a qualidade do pavimento, ela tem que ser boa, mas pensar só na ótica do automóvel... faz sentido econômico cobrar pelo congestionamento. O foco tem que ser esse. Mas não pode continuar tendo o que tem. O ritmo de queda dos passageiros do transporte coletivo é enorme. O ritmo de mudança modal para motos, que é um grande problema de acidentes e mortes, também tem que haver um regramento. A questão é melhorar o espaço para o não motorizado, para as bicicletas, para os pedestres, depois para o transporte coletivo, e lá no fim para o carro. A lógica é totalmente ao contrário no mundo. O que Porto Alegre faz é pavimentar. Os buracos nas vias não podem ser prioritários aos buracos na calçada, por exemplo, que são também enormes e está cheio deles. É uma questão de priorizar. A gente devia priorizar o que apregoa um transporte sustentável, que é pensar no pedestre, que é pensar no ciclista, é pensar no transporte coletivo, e depois no automóvel. É isso que está escrito na lei de mobilidade brasileira.

JC – Taxar aplicativos transfere usuário para o ônibus?

Lindau – Vamos ver como as pessoas reagem. Mas não pode uma viagem de aplicativo custar praticamente a mesma coisa que uma de ônibus. E tirar o usuário do ônibus é um grande problema. Ele precisa voltar. De novo: o aplicativo gera externalidades negativas. Por que estamos cobrando do aplicativo e não dos carros? Sim, por isso a lógica de cobrar de todos os carros. Taxa nos locais que geram congestionamento e para estacionar o dia todo em vias públicas. Seria uma coisa super razoável. A mesma lógica é cobrar dos aplicativos pelo impacto no congestionamento. Cobrar dos aplicativos pode ser o início da cultura da cobrança de congestionamento.

JC – Incomoda a falta de estudos da prefeitura?

Lindau – Acho que isso tudo entra numa discussão. Eu não acho que o pacote seja tudo ou nada. O que a prefeitura fez foi criar cenários. Se eu fizer isso, isso e isso, eu tenho tal redução de tarifa. São cenários; e agora as pessoas estão pensando sobre isso. Qual é o próximo passo? Bom, me mostra a conta. Qual o próximo passo? Por onde vamos começar? O que é mais palatável? Tenho certeza que o prefeito não ache que agora vai ser tudo aprovado assim. A prefeitura sabia que isso ia gerar debate. E isso é bom. Agora tem uma bela discussão com os vereadores e todo mundo da cidade. Até de outras cidades estão falando. E isso é muito positivo. A questão dos cobradores estava dois anos parado. Se entra na pauta normal, não avança. Agora vamos ver o que fica e o que sai. E assim vai.

JC – Essa é sua conclusão definitiva sobre os projetos? Nem tudo, nem nada, mas é positivo que se discutam eles.

Lindau – Sim. Estamos finalmente olhando para a coisa, falando de cobranças por externalidades negativas - como é o caso da taxação dos aplicativos. Estamos fazendo um negócio que é um “pedágio urbano”, entre aspas, que eu diria que deveria ser também uma cobrança de congestionamento, mas então nós temos que debater como melhorar isso. E da mesma forma, essa ideia de trocar o Vale-Transporte por um outro instrumento, claro, não pode ser do dia para a noite, tem todas essas questões sobre como conciliar metropolitano com urbano, etc. É tentar. Será que esse é o bom caminho? Seria esse o futuro do Vale-Transporte? Tem que ver também essa questão do estacionamento de longa duração, que não está. Pode ser que tenha uma boa aceitação. Por que não cobrar de quem fica o dia inteiro com o carro parado? Se a pessoa vai trabalhar de carro, e tem que pagar uma taxa para estacionar na rua, talvez ela considere ir de transporte coletivo.

JC – Se o senhor estive agora ao lado do prefeito, que sugestão daria para ele neste tema?

Lindau – A gente tem que fazer além disso. E eu diria que não é só para o prefeito, é também para o governador e também para outros prefeitos da região metropolitana. A gente tem que pensar na racionalização do transporte coletivo. E aí passando pelos trens, passando pelas barcas, passando por todos os meios de transporte coletivo na região metropolitana. Urge fazer isso. O pacote é só o início. Tem muito mais por fazer.

JC – É possível fugir do subsídio ao transporte coletivo, como ocorre em outras cidades?

Lindau – Claro que a gente pode pegar dinheiro de creche, da educação… as cidades brasileiras, comparadas a cidades europeias ou norte-americanas, elas têm muito menos recursos per capita. Então a gente tem que fazer o melhor uso possível desse dinheiro. Eu sempre penso: por que subsidiar o transporte coletivo se todas as externalidades geradas pelos automóveis não estão sendo pagas? Nós não falamos também das emissões, que acabam afetando também a saúde das pessoas. Faz todo sentido cobrar essas externalidades dos automóveis, e uma vez cobrando isso, faz todo sentido direcionar ao transporte coletivo. E usar o dinheiro da prefeitura para outras coisas. Acho que isso que está faltando no debate. Porque todo mundo fala, vamos cobrar do carro. Mas ninguém fala no porquê é justo cobrar do carro. Mostrar que o carro polui, o carro mata e o carro gera congestionamento. Tudo isso é ruim para a economia. Eu quero reduzir isso. Como vou reduzir isso? Cobrando do carro. Daí eu vou ter menos carros, menos congestionamentos, menos mortes. Vai ter mais gente andando no transporte coletivo, mais gente caminhando, mais gente andando de bicicleta. Que as pessoas entendam de onde vem esse dinheiro e que é justo cobrar esse dinheiro. De outras formas, a prefeitura vai abrir o cofre para tirar de outras coisas, de saúde, segurança, educação, que são coisas que a cidade precisa oferecer.