Obras da Trincheira da Ceará serão entregues nesta quarta-feira

Depois de sete anos do início das obras - planejadas para a Copa de 2014 -, a trincheira da avenida Ceará, em Porto Alegre, será oficialmente liberada nesta quarta-feira (4) para a passagem de veículos. A abertura do trecho marca também a data de encerramento do contrato com o Consórcio Farrapos, empresa responsável pela execução da obra.

O espaço contará com uma casa de bombas com três equipamentos, duas com capacidade de 88 litros por segundo e outra de 45 litros por segundo, que farão a coleta da água da chuva. Além disso, já estão instaladas placas de trânsito, sinalização e um controlador de velocidade no local.