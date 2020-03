Coronavírus: Santa Rosa registra primeiro caso de suspeita da doença

O município de Santa Rosa registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus do município na manhã desta segunda-feira (2). A paciente, segundo a Fundação Municipal de Saúde (FUMSSAR), é uma mulher de 50 anos que recentemente esteve na Itália.

Segundo nota da fundação, o caso estava sendo monitorado desde o retorno da mulher à Santa Rosa. A paciente apresenta bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar. De acordo com a FUMSSAR, o Ministério da Saúde foi notificado da suspeita, e os exames para confirmação do caso já foram realizados.

O Rio Grande do Sul contava com 27 casos suspeitos, segundo a atualização do Ministério da Saúde feita pela Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) nesse domingo (1º). O Estado não tem até hoje nenhum caso confirmado da doença. Ocom o novo coronavírus, contraído em viagem ao Exterior.