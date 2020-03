Trensurb e ônibus de Porto Alegre retomam tabela de horário normal

Os ônibus de Porto Alegre e o Trensurb voltaram a circular atendendo à tabela de horário normal nesta segunda-feira (2). A tabela de verão no sistema de transporte coletivo da Capital teve início no dia 23 de dezembro do ano passado, com a redução no número de viagens de 8%.

Durante a tabela de verão, a circulação dos ônibus nos primeiros e últimos horários de todas as linhas não sofreu alteração. A medida é colocada em vigor devido à diminuição de passageiros nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, estimada em 17% devido às férias escolares, entre outros, segundo estimativas da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A Trensurb também retomou nesta segunda-feira a operação de trens acoplados no horário do pico da manhã, com a circulação das composições de oito carros – cada uma delas formada por dois trens série 100 acoplados. Com isso, 26 trens serão utilizados simultaneamente. Duas composições de oito carros circularão pela Linha 1 da Trensurb: das 6h54 às 8h19, três viagens partirão da Estação Sapucaia em direção à Estação Mercado, atendendo ao trecho e sentido mais movimentados do sistema; nesse período, também haverá uma viagem com trens acoplados no sentido inverso, da Estação Mercado até a Estação Sapucaia. Com essa melhoria na oferta de trens, a Trensurb amplia sua capacidade de atendimento em 13% no trecho Sapucaia - Mercado, em sentido a Porto Alegre: de 16.200 para 18.360 passageiros por hora por sentido.

Com o fim da tabela de horário de verão, a Trensurb volta a realizar 271 viagens por dia útil, com a circulação de 24 trens nos horários de pico. Durante o vigor das tabelas horárias de verão – que, de 26 de dezembro a 01 de março, buscaram adequar a oferta de serviços à demanda reduzida do período –, 264 viagens eram realizadas nos dias úteis, com 22 trens circulando em horários de pico.