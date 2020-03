Semana terá clima agradável em Porto Alegre, sem previsão de chuva

O clima agradável que tem sido a tônica de Porto Alegre nos últimos não deve mudar durante a primeira quinzena de março. Devido ao sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens e deixa menor umidade no ar, a chuva não será vista pelos porto-alegrenses em breve. É o que afirma Letícia de Oliveira, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As variações da temperatura registradas semana passada também apresentarão o mesmo cenário, com a máxima atingindo os 30º C e a mínima 20º na Capital. O céu seguirá de claro a parcialmente nublado. Ainda que haja uma frente fria passando pela Argentina, ela não irá avançar em direção ao Rio Grande do Sul, e sim, ao oceano atlântico, de acordo com o Inmet.

Na manhã desta segunda-feira (2), Porto Alegre amanheceu com 21,1ºC. No interior, Vacaria registrou a menor temperatura, chegando a 11,7ºC.

As regiões Norte e Nordeste do Estado, que vêm sofrendo com a estiagem no verão, têm previsão de pancadas isoladas de chuva para terça-feira (3).