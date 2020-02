Final de semana terá temperaturas em elevação no Rio Grande do Sul

O sábado (29) terá predominância de céu parcialmente nublado a nublado no Rio Grande do Sul, com possiblidade de pancadas de chuva em áreas isoladas nas regiões Norte e Nordeste. Nas demais áreas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de predominância de céu claro a nublado. Os termômetros vão oscilar entre 9° a 36° no Interior, e entre 17° e 30° em Porto Alegre.

O Inmet alerta para ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar entre 12h e 19h deste sábado, variando entre 15% e 30% nas Missões, Depressão Central e região da Campanha gaúcha.

No domingo (1), as nuvens seguem predominando nos céus, oscilando entre parcialmente nublado a nublado e possibilidade de chuvas no Litoral Norte. A temperatura ficará entre 9° e 35° no Interior. Em Porto Alegre, o primeiro dia de março terá tempo bom e céu claro a parcialmente nublado, com temperatura entre 19° e 29°.

Segundo o Inmet, a semana começará com muita nebulosidade e possiblidade de chuvas isoladas no Nordeste gaúcho e temperaturas entre 9° e 34°.