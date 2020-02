Rio Grande do Sul tem 21 casos suspeitos de coronavírus

O Rio Grande do Sul registra 21 casos de suspeita do novo coronavírus, segundo o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado em coletiva na tarde desta quinta-feira (27) em Porto Alegre. Do total de suspeitas, 13 estão na Capital. Segundo a SES, duas pessoas tiveram internação hospitalar: uma em Santa Maria e outra em Cruz Alta.

Os demais municípios com registros são Canoas (dois), Farroupilha (dois), Montenegro (um), Palmares do Sul (um) e Passo Fundo (um). Santa Maria e Cruz Alta têm um caso cada. Quem está internado, está em isolamento domiciliar, segundo protocolo para monitoramento da doença definido pelo Ministério da Saúde.

Segundo o coordenador do Centro de Opera ções Emergenciais do Estado, Marcelo Vallardo, nenhum dos casos está em situação grave. Até o fim do levantamento divulgado nesta quinta, 37 casos haviam sido notificados e 16 casos foram descartados pela Secretaria de Saúde. Três quartos do casos são de pessoas entre 20 e 59 anos - fora das faixas-etárias de risco.

primeiro e único caso até agora de coronavírus no Brasil Técnicos da secretaria também conversaram com três pessoas que residem em Porto Alegre e tiveram contato com o homem que teve a infecção confirmada em São Paulo, e que é o. Elas não apresentaram nenhum sintoma e não foram enquadradas como suspeitas, explicou Vallardo. As três foram orientadas a comunicar sobre qualquer aparecimento de sintomas.

Segundo a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, o Estado já encaminhou ao governo federal uma solicitação para ampliar os serviços do Laboratório de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen). A pasta também estuda, junto ao Hospital de Clínicas, a possibilidade de dedicar leitos da UTI "para uma eventual necessidade para pacientes em estado grave", afirmou Arita.

No Brasil, o número de casos suspeitos subiu para 132 nesta quinta. Segundo nota do Ministério da Saúde, o crescimento demonstra “o aumento da sensibilidade da vigilância da rede pública de saúde devido à inclusão de 15 países, além da China, que apresentam transmissão ativa do coronavírus.”

Com esta mudança, pessoas que demonstrarem sintomas da doença e que tiveram passado, ou entrado em contato com alguém que passou, por algum dos países que contam na lista últimos 14 dias poderão ser notificados como suspeitos de ter contraído o vírus. Além da China, a lista conta com a Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja.