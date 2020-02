Em caso de agravamento do coronavírus, HU de Canoas e Conceição serão referências

O Hospital Universitário de Canoas, junto com o Hospital Conceição em Porto Alegre, será um dos hospitais de referência no Rio Grande do Sul em caso de agravamento do coronavírus no Estado. Com a confirmação do HU de Canoas, os dois hospitais poderão ter um leito específico aos pacientes que apresentarem a doença. Isso só acontecerá em caso de a rede atual não suportar mais a demanda por internações.

No momento, os casos suspeitos no RS do novo coronavírus foram descartados . Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado explica que "neste momento, não há a necessidade do uso de hospitais de referência", e que "a orientação é o atendimento aos casos em unidades com leitos de isolamento".