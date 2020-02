Antecipação da vacinação contra a gripe ainda está indefinida

O Ministério da Saúde ainda não tem data para iniciar a campanha de vacinação contra o vírus da gripe influenza no Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, mesmo diante da epidemia de coronavírus e do primeiro caso confirmado no País, não é possível adiantar a imunização, uma vez que o Laboratório Butantan, responsável pela fabricação da vacina distribuída na rede pública, ainda não concluiu a produção das doses que serão usadas neste ano. A expectativa é que até a segunda semana de março seja possível definir o período em que será realizada a campanha em 2020.

A vacina contra a gripe não previne o contágio pelo coronavírus, mas facilita o diagnóstico, uma vez que sintomas como febre e tosse são comuns nas duas doenças. A campanha é realizada todos os anos entre abril e maio com nova vacina feita a partir dos vírus que mais circularam no País no inverno anterior.

o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus Na quarta-feira (26), durante entrevista coletiva em que foi confirmado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a possibilidade de antecipar o início da campanha de vacinação em alguns estados, principalmente regiões onde as temperaturas são mais baixas. “Se tivermos como antecipar, podemos começar pelo Rio Grande do Sul. O inverno chega um mês antes no Sul do Brasil", afirmou o ministro. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul já solicitou ao que a distribuição da vacina seja adiantada no Estado, mas ainda aguarda posicionamento.

Neste ano, a vacinação contra a gripe contará com um novo público, os adultos de 55 a 59 anos. O objetivo é ampliar a vacinação dos grupos mais vulneráveis para a doença. O público-alvo, portanto, representará aproximadamente 67,7 milhões de pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários para a vacinação, que já conta com crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de saúde, idosos, entre outros.