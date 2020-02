CNBB lança Campanha da Fraternidade 2020

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) regional Sul lançou, nesta quarta-feira (26), a Campanha da Fraternidade de 2020, em Porto Alegre. O evento também foi marcado pela instalação da comissão de prevenção e combate ao abuso de crianças, adolescentes e vulneráveis na Arquidiocese da Capital.

Neste ano, a campanha tem como tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e visa conscientizar, à luz da palavra divina, sobre o sentido da vida como um dom. Conforme o presidente da CNBB Regional Sul, Dom José Gilson, a ação tem como um de seus objetivos despertar o espírito da solidariedade. “A nossa missão é despertar no ser humano o melhor que ele tem dentro de si. A campanha quer mobilizar as pessoas e fazer com que elas se envolvam através da solidariedade, que tenham compromisso em relação ao outro”, afirmou.

Desde 1964, a campanha da fraternidade tem início nas Quartas-Feiras de Cinzas, durante a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. Segundo a CNBB, a ação busca auxiliar na transformação de uma realidade que deve ser refletida pela população e, por isso, é realizada em todas as comunidades, paróquias, dioceses, escolas, universidades, grupos, congregações e espaços católicos do Brasil.