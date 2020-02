Arquidiocese de Porto Alegre instala comissão para combater abuso de vulneráveis

O arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, assinou nesta quarta-feira (26) um decreto canônico que instala oficialmente a Comissão Arquidiocesana Especial de Tutela de Criança, Adolescente e Pessoa Vulnerável. O serviço faz parte da rede católica internacional de promoção e tutela de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis de Santa Sé.

Embora cinco dioceses já tenham feito a instalação do serviço em território brasileiro, o coordenador da comissão na Capital, padre Fabiano Colares, acredita que a iniciativa seja pioneira. “O pioneirismo está no fato de criar uma comissão especial multidisciplinar para tratar do tema de maneira preventiva, formativa e investigativa. O que as outras dioceses criaram até agora, e com louvor, foi vinculado ao tribunal eclesiástico da diocese, como um departamento do tribunal”, disse.

O escopo multidisciplinar da iniciativa será composto pelo arcebispo Metropolitano, padres, irmãs, professores, psicólogas, psicopedagogas, delegadas, psiquiatras, advogados e procuradores. As denúncias de abuso poderão ser encaminhadas para o e-mail tutela@arquipoa.com ou pelo telefone (51) 99733-4957. Apesar de contar com esses canais, a comissão não aceita denúncias anônimas.

Conforme o arcebispo Dom Jaime Spengler, a iniciativa atende a um pedido do Papa Francisco e tem como objetivo acolher, capacitar e informar os vulneráveis. “É um trabalho em favor da vida de todos.”