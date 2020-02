Coronavírus: gaúchos cancelam viagens para a Itália

casos de coronavírus com mortes na Itália As notícias dosestão fazendo turistas gaúchos cancelarem viagens ao país. Como o Rio Grande do Sul concentra imigrantes e milhares deles com cidadania italiana, o fluxo para a região da Europa é muito comum, até para visitar gaúchos que residem no país.

Este era o objetivo da viagem da aposentada Vera Lassance Moreira, que reside em Porto Alegre, e que decidiu no domingo (23) que seu destino não seria mais a cidade de Trento, na região com mesmo nome no norte da Itália e próxima à Lombardia, onde estão os registros da doença. Vera pretendia visitar a neta e seus quatro bisnetos. Uma viagem que estava planejada desde 2019 e que não via a hora de pegar o avião.

Para isso, seu voo desceria na cidade de Verona, no Vêneto, ainda mais perto da região de contaminação. A aposentada embarca em 6 de março pela companhia TAP, no aeroporto de Porto Alegre, e vai se limitar agora a ficar em Portugal, onde mora outro neto. O plano original era ficar uma semana em Braga, cidade portuguesa, e depois Roma e Verona, onde aterrissaria para depois acessar a cidade da neta, que não tem aeroporto. A estadia também seria de uma semana. Com a troca, a aposentada vai acabar perdendo o dinheiro que gastou no roteiro aéreo completo.

"Tava doida para ver eles. Minha neta já estava me esperando com várias coisas boas que gosto de comer", conta Vera, decepcionada. "Ela me ligou domingo e disse para não ir. As crianças não estão indo nem na escola, não saem de casa", apavora-se. Vera não esconde a preocupação com os riscos para a família na Itália. "Um dos meus filhos que mora no Rio Grande do Sul acaba de cancelar a viagem que faria para a Sicília, no sul, em março", cita.

Companhias que fazem voos entre Brasil e Europa já estão comunicando sobre remarcações e cancelamentos devido ao novo vírus. O diretor da Associação Brasileira de Agência de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado, disse que a Britsh Airways (BA), Iberia (IB) e Air Europa enviaram comunicados com orientações aos passageiros.

A BA e a IB informaram seus condutas para regiões no norte da Itália. Em nota, as companhias dizem que haverá flexibilidade apenas para bilhetes pelas empresas e indicam mais orientações nos sites.

A Air Europa vai permitir alterações em bilhetes emitidos até 23 de fevereiro com data de voo até 8 de março com destino para Milão e Veneza. Alterações serão feitas para a mesma classe da passagem original "sem penalidade, aplicando diferença de tarifa, se houver". Não há limite para reagendar a viagem. Também será feito reembolso em caso de desistência.

Nas agências gaúchas, Machado disse que esta quarta-feira teve muita busca por informações sobre riscos, cancelamentos e adiamentos. "Falamos com pessoas que estão em viagem pela Itália e muitos falaram que a situação não seria tão grave. O Brasil tem um caso em São Paulo, agora não vou viajar para lá", confronta o diretor. As dúvidas das pessoas, diz Machado, estão mais ligadas ao temor gerado pelos registros do coronavírus. "Cancelar voos são poucos."

O dirigente da Abav-RS recomenda que as pessoas busquem informações e "tenham calma", pois a situação pode mudar. "Na semana passada, as pessoas comemoravam a viagem à Europa, e agora o clima é este", compara. Machado acredita que somente quem tem viagem mais urgente precisa tomar logo uma decisão.

Quando começaram os registros na China, logo depois as companhias permitiram a remarcação e cancelamento, com ressarcimento dentro do padrão das tarifas. "Nós somos mais afetados aqui no Estado porque as pessoas fazem muito o turismo para ver familiares que residem principalmente no Vêneto", atesta o diretor da Abav-RS.