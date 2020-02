Tarifa da água em Porto Alegre terá aumento de 6,15%

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reajustará as tarifas do uso de água em Porto Alegre em 6,15%, com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) no período de novembro de 2018 a janeiro de 2020.

Os novos preços terão vigência 30 dias após a publicação no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), publicado em edição extra nesta sexta-feira (21). De acordo com o artigo 36 da lei municipal nº 170, de 1987, passam a vigorar os seguintes valores por metro cúbico (m³): R$ 3,75 (consumo residencial), R$ 4,27 (consumo comercial e industrial) e R$ 7,50 (órgãos públicos). De acordo com o diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, a atualização da tarifa este ano é a menor desde 2015.





O objetivo da adequação, segundo a prefeitura de Porto Alegre, é cobrir parcialmente os custos operacionais e de manutenção do tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto, especialmente em despesas com energia elétrica, produtos químicos, repavimentação e obras. No ano de 2019, não houve reajuste nas tarifas.