Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Natal

Com o feriado do Natal, celebrado em todo o País na quarta-feira (25), lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre terão horários especiais de funcionamento.

Na véspera de Natal, no dia 24, o comércio da Capital deverá respeitas horários máximos de funcionamento: até 18h para lojas de shoppings centers e 19h para as lojas de rua e demais estabelecimentos. Já no dia 25 de dezembro, o comércio estará fechado.

No caso dos bancos, na véspera de Natal, dia 24, os estabelecimentos funcionam com horário reduzido, das 9h às 11h; no dia 25, os bancos não funcionarão.

ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá à população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte. A partir do dia 23 de dezembro, as loja do TRI (rua Uruguai, 45), no Centro Histórico, não funcionará. No Natal, oscirculam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá à população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte. A partir do dia 23 de dezembro, as linhas da Capital entrarão na tabela de verão , com redução de 8% das viagens - sem alteração dos primeiros e últimos horários. A(rua Uruguai, 45), no Centro Histórico, não funcionará.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. A partir do dia 26, os trens começarão a operar na tabela de verão, com a frota reduzida em 22 carros - nenhum acoplado.

Mercado Público não abrirá no feriado. No dia 24, o funcionamento será das 7h30 às 17h. O Mercadão não abrirá no feriado. No dia 24, o funcionamento será das 7h30 às 17h. O Mercadão prorrogou recentemente o Festival de Carnes , que oferece descontos de até 20% em diversos cortes do produto.

No dia 24, os supermercados deverão fazer horários especiais, ficando a critério de cada rede. Já no dia 25, os supermercados estarão fechados.

Os shoppings, super e hipermercados da rede Zaffari e Bourbon têm duas faixas de horário no dia 24 de dezembro: os shoppings Bourbon Country e Ipiranga e os mercados Zaffari Bordini, Cabral, Cavalhada, Higienópolis, Ipiranga, Menino Deus, Otto, Rua da Praia e Wallig funcionam das 7h30min às 20h; já o Bourbon Assis Brasil e os mercados Zaffari Anita Garibaldi, Boulevard, CenterLar, Cristóvão Colombo, Fernandes Vieira, Fernando Machado, Hípica, Ipanema, Lima e Silva, Marechal Floriano, ParkShopping, Protásio Alves e Total abrem das 8h às 20h.

Os shoppings centers também seguirão horários especiais nesta semana.

No dia 24, o Iguatemi tem lojas abertas das 10h às 16h e as áreas de alimentação e lazer vão das 12h às 16; no dia 25, a abertura de lojas é opcional, das 14h às 20h, e alimentação e lazer, também opcional, vai das 11h30min às 22h.

O shopping Total terá lojas e praça de alimentação abertos das 10h às 18h no dia 24 e, no dia 25, o shopping não abrirá.

No shopping Praia de Belas, lojas abrem das 9h às 18h no dia 24; no dia 25, a abertura é opcional para lojas, das 14h às 20h, e para as áreas de alimentação e lazer, das 11h às 22h.

O Barra Shopping Sul, no dia 24, abre das 10h às 18h; no dia 25, abertura de lojas e restaurantes é opcional. No primeiro caso, o funcionamento das 14h às 20h; a praça de alimentação funciona das 11h às 21h.

A Ceasa também terá horários especiais: no dia 23, o mercado abrirá às 9h30min para clientes da fronteira e às 13h para demais clientes. Nos dias 24 e 25, não haverá funcionamento. As agências FGTAS/Sine fecham nos dias 24 e 25, retomando o trabalho no dia 26/12.

Nos dias 24 e 25, não haverá funcionamento em nenhuma das três unidades do TudoFácil da Capital (Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital). Haverá expediente normal nos dias 23, 26 e 27. Não haverá plantão ou atendimentos on-line no feriado.

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá, terá atendimento no dias 24, das 8h às 12h, e estará fechada no dia 25.

Os passeios da Linha Turismo funcionam normalmente no dia 24, com horários das 9h às 12h. Os tickets do Linha Turismo podem ser adquiridos na Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa, no valor de R$ 30,00. Mais informações no telefone (51) 3289-6765.