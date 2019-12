Verão terá pouca chuva e calor menos intenso

Vem chegando o verão... na verdade, a estação preferida de muitas pessoas já iniciou oficialmente na madrugada deste domingo, à 1h19min, pelo horário de Brasília, e vai até o dia 20 de março de 2020, à 00h50min. E, para quem gosta de aproveitar este período para tirar férias e passar alguns dias na praia, os meteorologistas contam que será um período de pouca chuva. Para aqueles que terão que passar o verão na cidade, a notícia também é boa: o calor será menos intenso no Rio Grande do Sul.

O primeiro dia da nova estação foi um típico domingo veranil, mas ainda sem o abafamento característico. O sol somado ao céu com poucas nuvens fez a temperatura máxima bater nos 30,5 graus em Torres. Na Capital, a máxima chegou aos 26,3 graus.

As frentes frias e as áreas de instabilidade devem ficar pouco tempo sobre o Sul do Brasil e, assim, a região deve ter mais dias com sol do que com chuva. As praias também serão favorecidas com mais dias com sol neste verão. A influência do ar frio das frentes frias vai deixar o calor menos intenso no Sul. Com isso, as tradicionais pancadas de chuvas serão bem menos frequentes no período.

O verão será sem El Niño e também sem La Niña, fenômenos oceânicos-atmosféricos que ocorrem na porção Central e Leste do oceano Pacífico Equatorial, e que, quando se manifestam, interferem na chuva e na temperatura do Brasil e de outros países da América do Sul. Tecnicamente, a estação terá com uma situação de neutralidade no Pacífico Equatorial.

O meteorologista Fernando Lopes, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema), afirma que o verão será típico do Estado, com massas de ar bem aquecidas, com redução expressiva das chuvas. "Normalmente, temos chuvas fortes em janeiro, algo que não está indicando para este período. Com isso, temos risco de temporais isolados, mas com o volume bem baixo da chuva", revela.

As temperaturas, em média, devem ficar na casa dos 34 e 35 graus, com alguns períodos de aquecimento mais forte, perto dos 40 graus, mas algo que deve ocorrer em dias isolados, diferentemente de outros verões tórridos na Capital e na Região Metropolitana. "O que deve ocorrer são períodos de aquecimento que devem preceder as pancadas de chuva. Mas sem muita severidade nos termômetros", indica Lopes.

Uma das atribuições da Sema é monitorar o volume dos rios em todo o Estado e a equipe de meteorologia está atenta quanto aos níveis em cada região. "A preocupação é que baixe demais os reservatórios pelo Rio Grande do Sul. Não se tem previsão de uma forte estiagem. Caso ocorra será pontual. Mas pode-se prever que este verão seja desvantajoso para a agricultura", revela o meteorologista.

Como os primeiros meses de 2020 não serão chuvosos, a tendência é de que março seja marcado como um período com mais ocorrências de precipitação, mas é algo que pode mudar ao longo da estação. Se isso realmente acontecer, é provável que a chuva venha mais forte no fim da estação.