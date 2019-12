Samu da Capital recebe 14 novas ambulâncias

O Ministério da Saúde e a prefeitura de Porto Alegre entregam, nesta sexta-feira, 14 novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Os veículos renovam toda a frota em circulação na cidade, que fica no máximo com dois anos de uso. Do total de ambulâncias, 13 vêm de repasse do Ministério da Saúde e uma foi adquirida pela prefeitura, com recursos da indenização de seguro por acidente de uma unidade antiga. Com a entrega, o ministério atualiza o plano de renovação da frota de ambulâncias do Município, que desde 2014 não recebia novas unidades do governo federal. Atualmente, Porto Alegre conta com 16 equipes do Samu e uma para transporte de baixa complexidade.