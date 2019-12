Ufrgs abre seleção específica para indígenas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo específico para indígenas na Ufrgs. São ofertadas dez vagas em dez cursos de graduação. As vagas estão distribuídas nos seguintes cursos: Ciências Sociais - diurno, Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - diurno, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia - noturno, Pedagogia, Psicologia - diurno, Serviço Social - Bacharelado - noturno.

As inscrições devem ser realizadas no site www.ufrgs.br/coperse/pseindigenas , até as 23h59min do dia 14 de janeiro. O processo seletivo será constituído de provas de Língua Portuguesa e Redação, que serão realizadas no dia 18 de janeiro.