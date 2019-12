Biblioteca Nacional deixa de fazer o ISBN de livros

A partir de março do ano que vem, o ISBN (International Standard Book Number) deixa de ser concedido pela Biblioteca Nacional e passa a ser um serviço oferecido pela CBL, a Câmara Brasileira do Livro - na prática, deixa de ser fornecido pelo serviço público e passa para a iniciativa privada. A mudança no serviço foi anunciada nesta quarta-feira (18).

O ISBN é um registro que identifica os livros publicados de acordo com o título, o autor, o país e a editora,como se fosse um RG de cada edição. O número deve ser obtido pelas editoras a cada publicação.

O registro foi criado em 1967 e oficializado como norma internacional em 1972. No Brasil, ele passou a ser oferecido pela Biblioteca Nacional em parceria com a Fundação Miguel de Cervantes.

Segundo a nota divulgada pela Agência Internacional do ISBN, a Biblioteca Nacional seguirá fornecendo o ISBN até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. A partir de 1º de março, a Câmara Brasileira do Livro assume o serviço em parceria com a plataforma alemã Metabooks. A taxa de emissão deve seguir a mesma: R$ 22,00 (com código de barras, R$ 36,00).

Mesmo assim, o anúncio deixou alguns editores e pessoas do mercado editorial preocupados. O receio é que, uma vez fora de uma instituição pública, os valores para obtenção do ISBN aumentem e impactem no orçamento das editoras.

A mudança vem duas semanas após a Biblioteca Nacional trocar seu presidente e Rafael Nogueira assumir o cargo. O contrato entre a instituição e a Agência Internacional do ISBN estava para ser renovado.

