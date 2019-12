Tráfego na ERS-122 é liberado após mais de um mês de bloqueio

Foi liberado nessa terça-feira (17) o trecho da ERS-122, entre São Vendelino e Farroupilha, que ficou bloqueado por mais de um mês devido ao deslizamento de rochas durante temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no começo de novembro. De acordo com o Daer, das três pistas do trecho, duas foram liberadas, uma para a subida da Serra e a outra no sentido contrário.

O trabalho de desobstrução exigiu a detonação das rochas, já que as pedras não poderiam ser transportadas para remoção devido ao tamanho e peso. As equipes ainda fizeram reparos no asfalto do km 43 e pinturas de sinalização.