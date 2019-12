Adoção do Largo dos Açorianos será assinada nesta quarta-feira

Será assinada, nesta quarta-feira, a adoção do Largo dos Açorianos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e a Caixa de Assistência dos Advogados. O ato ocorre às 17h30min, na sede da OAB, no centro de Porto Alegre

Entregue revitalizado à população em 22 de agosto, o espaço receberá os cuidados das entidades a partir de agora, por 12 meses, renováveis por igual período. Os principais serviços a serem realizados pelos adotantes são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa com placas, respeitando especificações técnicas previstas (clique aqui).

A obra de revitalização do Largo dos Açorianos foi executada com recursos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente e contou com investimento de R$ 5,4 milhões. A área, de 18 mil metros quadrados, abriga dois monumentos históricos – a ponte de pedra e o Monumento aos Açorianos – e recebeu iluminação cênica, com quatro postes, 16 lâmpadas e 28 spots de luz.

Dois espelhos d’água, interligados por uma queda d’água, completam o paisagismo do local. O espaço teve intervenções em toda a sua extensão e aplicação de tinta antipichação. Recebeu também iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, queda d’água, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto e nova iluminação pública.

O edital para chamamento público de interessados em adotar o Largo dos Açorianos foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) em 26 de setembro. Em 30 de outubro, a OAB-RS encaminhou ofício à prefeitura manifestando interesse na adoção compartilhada com a Caixa de Assistência dos Advogados.