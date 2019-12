Rio Grande do Sul pode ter temporais no domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/8º DISME) alerta para a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte na manhã deste domingo (15) no Rio Grande do Sul, acompanhadas de trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento de até 100km/h. As chuvas fortes devem ser registradas nas regiões da Campanha, Centro, Missões, Sul e Sudeste do Rio Grande do Sul.