Novo caso de leishmaniose humana é confirmado na Capital

Um menino de nove anos é o 14º paciente a ter confirmado diagnóstico de leishmaniose visceral humana em Porto Alegre. O paciente foi medicado, hospitalizado e já teve alta. Ele passa bem. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A primeira notificação da suspeita ocorreu em 18 de novembro, quando foi iniciada a investigação da evolução do caso. O paciente apresentou febre intermitente desde agosto. Entre final de novembro e início de dezembro, técnicos da SMS confirmaram vínculo epidemiológico com a região do Morro da Polícia, na Zona Leste, local de moradia da família até o início de 2019 e mesma região onde outros três casos de leishmaniose visceral humana, foram confirmados, em 2017 e 2018.